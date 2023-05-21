Başkan Erdoğan Adıyaman'da depremzede gençlere seslendi: Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesini ziyareti sırasında Adıyaman'da gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulunurken, muhalefete de gönderme yaptı. Erdoğan, "Biz birileri gibi buraları turist edasıyla gezmiyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Büyük Türkiye'yi gençlerle birlikte inşa edeceğiz." dedi.