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Başkan Erdoğan: "30 Ağustos motivasyon kaynağımız"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan: "30 Ağustos motivasyon kaynağımız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Büyük Zafer'in Anadolu'nun ebedi vatan olduğunu tescillediğini belirtti. Türkiye Yüzyılı'nın birlik ve beraberlik içinde inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında devlet erkanının ilk adresi Anıtkabir olacak. Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. A Haber muhabiri Kübra Bal ve kameraman Barış Yar, tören öncesi gelişmeleri aktardı.

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