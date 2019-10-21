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21.10.2019
Başkan Erdoğan: 120 saatin büyük bir bölümü sona erdi
İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "120 saatin büyük bir bölümü sona erdi. Yarın bizim Rusya seyahatimiz var. Süreci ele alacağız." dedi.
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