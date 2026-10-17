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1 milyar dolarlık kripto vurgunu iddiası: Kırmızı bültenle aranan ABD'li İstanbul'da yakalandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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1 milyar dolarlık kripto vurgunu iddiası: Kırmızı bültenle aranan ABD'li İstanbul'da yakalandı

ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığına karıştığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, Beşiktaş merkezli soruşturma kapsamında Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de 15 adreste arama yapıldı; Schueler'in eşi ile korumalığını yaptığı belirtilen 3 kişi de gözaltına alındı. Operasyonda silahlar, dijital materyaller ve para ele geçirilirken, Gürlek, “Hiç kimsenin Türkiye'yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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