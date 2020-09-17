Başakşehir’de hafriyat terörü! Yeşil alana kaçak döküm!

İstanbul, Başakşehir’de yeşil alanlara kaçak döküm yapıldığı tespit edildi. Hazine arazinin bulunduğu alana dün aralıklarla iki araç gelerek kaçak şekilde hafriyat döktü. Bölgede bulunan duyarlı bir vatandaş onların uzaktan görüntüsünü çekti. Bölgede inşaat molozlarının oldukça fazla olduğunu görünüyor. Detayları bölgeye giden A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.