Barışın anahtarı yine Türkiye mi olacak?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Türkiye’ye sürpriz ve bir o kadar kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Savaşın başladığı günden bu yana diplomasi trafiğinin merkezi olan Türkiye, bu tarihi zirveyle bir kez daha dünyanın gözünü diktiği nokta haline geldi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı analizlerle, Putin’in sahadaki gerçek konumundan Karadeniz’de kurulması planlanan yeni askeri yapıya, Ukrayna ordusunun savaş taktiklerinden Türkiye’nin vazgeçilmez stratejik gücüne kadar tüm detayları sıcak bilgilerle deşifre etti.