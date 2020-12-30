Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe!

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Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 30.12.2020 16:17
Güncelleme:30.12.2020 17:04
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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