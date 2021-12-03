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Balıkesirli Sevim Yıldız'ın hayali gerçek oldu! Başkan Erdoğan'la görüştü

AA
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Giriş: 03.12.2021 23:38
Güncelleme:03.12.2021 23:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Sevim Yıldız ile görüntülü görüştü. Yıldız, bir program dolayısıyla Balıkesir'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanına gelerek Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, onunla telefonda görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Yıldırım, Sevim Yıldız ile Başkan Erdoğan'ı telefonda buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma tebriğinde bulunduğu ve hatrını sorduğu Yıldız, "Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah bizden alsın ömrü, sana versin. Başımızdan eksik olma." dedi.

Erdoğan'ın "Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." sözleri üzerine Yıldız, "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi üzerine "Nur geldi yüzümüze" ifadelerini kullanan Yıldız, "Yücel Başkanımızdan memnunuz. İsmail Avcu da her dediklerimizi yapıyor, AK Partililerin hepsinden, milletvekillerimizden memnunuz." dedi.

"ADAM LİDER"

Yıldız, telefon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah başımızdan eksik etmesin. Bir daha böyle lider gelmez. Öbürleri iki kuzuyu güdemezler. Allah bana uzun ömür verdikçe ona dua edeceğim. Benden alsın ona versin ömrümü. Başımızdan eksik olursa bu iş biter. Suriye'den beter olur bura. Adam lider. Anasının karnından bir daha böyle çıkmaz kimse. Allah uzun uzun ömür versin, ölene kadar bizim başımızda dursun. Allah razı olsun ondan." ifadesini kullandı.

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