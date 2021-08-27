Balık sezonu 1 Eylül’de açılıyor! Balıkçılar “Vira Bismillah” diyecek

Balıkçıların hasreti sona eriyor 1 Eylül'de balık sezonu açılıyor. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar artık gün sayıyor. Tekneler hazırlandı, ağlar onarıldı. Balıkçılar artık 1 Eylül'ü bekliyor. Denizdeki bereket, tezgahlara da yansıyacak. Balık fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.

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