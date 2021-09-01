Balık av sezonu açıldı! Başkan Erdoğan: Bereketli bir sezon diliyorum

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun…" ifadelerini kullandı.

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