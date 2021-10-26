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Bakırköy’de bitmeyen İSKİ çilesi! Çalışma uzadı, esnaf olumsuz etkilendi

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Giriş: 26.10.2021 09:22
Güncelleme:26.10.2021 09:22
İstanbul'un en merkezi ilçelerinden Bakırköy'de, bitmeyen altyapı çalışmaları vatandaşı isyan ettirdi. Beş ayı bulan çalışmalar sebebiyle esnaf işlerinin azaldığını ifade ederken çukurlar nedeniyle evlerine girmekte zorlananlar da endişe duyuyor. Öyle ki kazı bölgesinde yaralanmalı olaylar bile yaşanıyor.
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