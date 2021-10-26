Bakırköy’de bitmeyen İSKİ çilesi! Çalışma uzadı, esnaf olumsuz etkilendi

İstanbul'un en merkezi ilçelerinden Bakırköy'de, bitmeyen altyapı çalışmaları vatandaşı isyan ettirdi. Beş ayı bulan çalışmalar sebebiyle esnaf işlerinin azaldığını ifade ederken çukurlar nedeniyle evlerine girmekte zorlananlar da endişe duyuyor. Öyle ki kazı bölgesinde yaralanmalı olaylar bile yaşanıyor.

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