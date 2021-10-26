26 Ekim 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakırköy’de bitmeyen İSKİ çilesi! Çalışma uzadı, esnaf olumsuz etkilendi
İstanbul'un en merkezi ilçelerinden Bakırköy'de, bitmeyen altyapı çalışmaları vatandaşı isyan ettirdi. Beş ayı bulan çalışmalar sebebiyle esnaf işlerinin azaldığını ifade ederken çukurlar nedeniyle evlerine girmekte zorlananlar da endişe duyuyor. Öyle ki kazı bölgesinde yaralanmalı olaylar bile yaşanıyor.