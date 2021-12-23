23 Aralık 2021, Perşembe
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Bakırköy Belediyesi işçileri 2 aydır grevde
Bakırköy Belediyesi'nin sıfır zam dayatmasına karşı çıkan işçilerin başlattığı eylemde 2 ay geride kaldı. İşçiler seslerini yönetimine duyuramayınca eylemlerini CHP Bakırköy ilçe binasına taşıdılar. Zor durumda kalan CHP'li belediye geri adım attı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.