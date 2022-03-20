Bakanlıktan Çanakkale Köprüsü ile ilgili asılsız iddialara yanıt

1915 Çanakkale Köprüsü için üstlenici şirketlere verilen garantilerin hazineye yük getireceği yönündeki algı operasyonlarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı rakamlarla yanıt verdi. Bakanlık, "Sözleşmedeki bir hükümle açılışın öngörülenden 1,5 yıl erkene alınması mümkün olmuş, böylece 622,5 milyon euro tasarruf sağlanmıştır." açıklaması yaptı.

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