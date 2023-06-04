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Bakanlıklarda devir-teslim töreni

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Giriş: 04.06.2023 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı yeni kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ilan edilen Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı. Öte yandan 5 yıl aradan sonra yeniden Hazine ve Maliye Bakanı olarak ilan edilen Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devralırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise görevi Süleyman Soylu'dan devraldı. Ticaret Bakanlığı'nda devir-teslim töreni gerçekleşti. Eski bakan Mehmet Muş, koltuğunu yeni bakan Ömer Bolat'a devretti. Devir-teslim töreni bakanlık bünyesinde gerçekleşti.
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