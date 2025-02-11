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Bakanlık Meke Gölü için harekete geçti!

Bakanlık Meke Gölü için harekete geçti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 11:38
Güncelleme:11.02.2025 11:38
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Meke Gölü’nü kurtarmak için hayata geçirdiği projelerden biri olan Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde ilk aşama tamamlandı. Şehrin atık sularını arıtmaya başlayan tesis ikinci aşamada ileri biyolojik arıtmayı hayata geçirecek. Bu sayede elde edilecek temiz su 8,5 buçuk kilometrelik iletim hattı ile Meke Gölü’ne taşınacak. Çalışmalarla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Kurum, “Nazar boncuğumuz Meke Gölü, can suyuna kavuşuyor” dedi.
Bakanlık Meke Gölü için harekete geçti!
Bakanlık Meke Gölü için harekete geçti!
Bakanlık Meke Gölü için harekete geçti!
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