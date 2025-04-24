Bakanlardan İstanbul depremine ilişkin ortak basın açıklaması!

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde bakanlar depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz.' dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise 'İstanbul risk tespit raporu güncellenecek. Artık seferberlik vaktidir. İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir' ifadelerine yer verdi.

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