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Bakan Yerlikaya'dan 81 ilde trafik denetleme açıklaması

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Giriş: 28.01.2024 09:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde, ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 807 sürücüye 5 milyon 186 bin lira para cezasının uygulandığını bildirdi.
Yerlikaya’dan 81 ilde trafik denetleme açıklaması
Yerlikaya'dan 81 ilde trafik denetleme açıklaması
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