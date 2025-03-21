Bakan Yerlikaya: Vandallığa geçit vermeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu’nun PKK ile ortak hareket etme ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dün CHP lideri Özgür Özel Saraçhane önünde sokak çağrısı yaptı. Özel'in çağrısının ardından marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almaya devam ediyor. Saraçhane'de toplanan maskeli gruplar, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim'e doğru gitmesine izin vermedi. Bunun üzerine gruptakiler tarafından polis ekiplerine su şişesi, tahta parçaları ve meşale gibi materyaller atıldı. Konuya ilişkin Bakan Yerlikaya, 'Görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.' dedi.

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