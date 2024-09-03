03 Eylül 2024, Salı
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Bakan Tunç'tan Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklama: Tutuklama kararı tedbirdi
21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin amcası S.G tutuklanırken konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç "Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Soruşturma devam ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.