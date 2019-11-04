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04.11.2019

Bakan Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Bunun bedelini millet sana ödetecektir!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan 242 DEAŞ'lı teröristle ilgili olarak "Biz elimizdeki deaş'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz" dedi. Bakan Süleyman Soylu, kayyum atanan HDP'li belediyeler konusu Avrupa Parlemantosu’na taşıyan İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise "Bunun bedelini millet sana ödetecektir" sözleriyle tepki gösterdi.

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