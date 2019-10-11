BİZE ULAŞIN
11.10.2019
Bakan Soylu'dan 'Barış Pınarı' açıklaması: 500'e yakın kişi... |Video
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne konuştu. TSK ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG/DEAŞ unsurlarına yönelik başlatında 'Barış Pınarı' harekatı ile ilgili de flaş açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada 'Barış Pınarı' harekatına hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık'' bilgisini paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.