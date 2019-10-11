Bakan Soylu'dan 'Barış Pınarı' açıklaması: 500'e yakın kişi... |Video

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne konuştu. TSK ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG/DEAŞ unsurlarına yönelik başlatında 'Barış Pınarı' harekatı ile ilgili de flaş açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Şu ana kadar sosyal medyada 'Barış Pınarı' harekatına hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık'' bilgisini paylaştı.