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05.02.2020
Bakan Soylu çığ faciasının yaşandığı Van'ın Bahçesaray'a ilçesine gitti |Video
S-Van Bahçesaray'da meydana gelen ikinci çığ faciasında AFAD'ın açıkladığı son bilgilere göre 26 kişi hayatını kaybetti 53 kiş ide yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da çığ faciasının yaşandığı bölgeye doğru helikopterle yola çıktı.
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