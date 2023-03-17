17 Mart 2023, Cuma
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Bakan Murat Kurum deprem bölgesinde açıkladı: 298 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi olan illerden Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, bölgede 298 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bakan Kurum ayrıca bölgede 650 binin üzerinde bina inşa edeceklerini duyurdu. Kurum son olarak önümüzdeki hafta sözleşmesi imzalanan 32 bin konuttan 20 bininin temelinin Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle atılacağını söyledi.