Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Erika Mouynes ile açıklamalarda bulundu | Türkiye ve Panama arasında önemli anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu ve Panamalı mevkidaşı Mouynes ile bir araya geldi ve karşılıklı anlaşmalar imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Panama’nın iki önemli turizm ülkesi olduğunu belirterek, “Bugün imzalayacağımız turizm işbirliği anlaşması bu anlamda işbirliğimizi daha da güçlendirecek” dedi.

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