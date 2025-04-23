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Bakan Memişoğlu açıkladı: 236 vatandaş düşme atlama ve panik atak geçirdi

Bakan Memişoğlu açıkladı: 236 vatandaş düşme atlama ve panik atak geçirdi

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Giriş: 23.04.2025 20:07
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depreme sonrasında sağlık sorunlarına ilişkin güncel durum hakkında bilgiler verdi. Memişoğlu, "İstanbul'daki depremlerde Düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu." dedi.
Bakan Memişoğlu açıkladı: 236 vatandaş düşme atlama ve panik atak geçirdi
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