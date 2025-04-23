23 Nisan 2025, Çarşamba
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Bakan Memişoğlu açıkladı: 236 vatandaş düşme atlama ve panik atak geçirdi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depreme sonrasında sağlık sorunlarına ilişkin güncel durum hakkında bilgiler verdi. Memişoğlu, "İstanbul'daki depremlerde Düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu." dedi.