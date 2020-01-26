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26.01.2020

Bakan Kurum canlı yayında duyurdu! Elazığ'daki hasarlı binaların yıkımı için harekete geçildi |Video

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin 3. gününde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bilgilendirme toplantısı yaptı. Canlı yayında konuşan Kurum, depremde hasar gören binaların yıkımı için harekete geçildiğini söylerken "Elazığ merkez ve Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık." ifadelerini kullandı. İşte Bakan Kurum'un yaptığı o açıklamanın detayları...

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin 3. gününde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bilgilendirme toplantısı yaptı. Canlı yayında konuşan Kurum, depremde hasar gören binaların yıkımı için harekete geçildiğini söylerken "Elazığ merkez ve Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık." ifadelerini kullandı. İşte Bakan Kurum'un yaptığı o açıklamanın detayları...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çıklamaları şöyle;

Hasar tespit çalışmalarını yürütmeye gayret ediyoruz. Elazığ Valiliği koordinasyonunda kriz masası oluşturduk. Şehrimizdeki hasar tespit çalışmalarının koordinasyonunu yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bir an önce muhtarlarımız kanalıyla kaymakamlıklara müracaat ederek acil olan durumlarını bildirmeleri gerekiyor. Kendileri de müracaat edebilir. Elazığ merkez ve Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık. Malatya'da Doğanol ve Pötürge'de 26 yıkık, 29 metruk yapı var. 529 ağır, 5 orta, 199 az hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik'te 3 yıkık, 8 ağır, 14 az hasarlı bina var. Diyarbakrı'da Toplamda 3 yıkık, 16 ağır, 4 orta, 232 de az hasarlı binalarımız mevcut.

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