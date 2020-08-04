Bakan Koca 4 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı "yeni hasta sayısındaki YÜKSELME CİDDİ" diyerek uyardı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 46 bin 249 testten 1083'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 765'e yükseldi. Bakan Koca; "YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." diyerek vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 46 bin 249 testten 1083'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 765'e yükseldi.

Bakan Koca; "YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." diyerek vatandaşları uyardı.