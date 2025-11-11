Bakan Kacır: Üniversitelerimiz yüksek teknolojiye ekonomik değer katacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Üniversitesi Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi açılışında, yapay zeka, kuantum, uzay ve çip teknolojileri başta olmak üzere yüksek teknoloji alanlarında üniversitelerde yürütülecek çalışmaların ekonomik değere dönüştürülecek platformlarla destekleneceğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN