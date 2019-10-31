Bakan Hulusi Akar’dan flaş açıklama! 18 rejim askeri Ruslara teslim edilecek mi?

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti. Akar, buradaki açıklamasında "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor." dedi. Haberin detaylarını A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik aktardı.