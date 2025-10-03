Bakan Güler: Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan’da MKE AŞ tarafından kurulan Fişek-İmla Montaj Hattı Fabrikası’nın açılışında konuştu. Güler, fabrikanın iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve savunma sanayisi alanında hızla gelişen iş birliğinin somut göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Ortak kazanım temelinde geliştirdiğimiz iş birliklerini sürdürmek yegane amacımızdır” dedi.

