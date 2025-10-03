03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Güler: Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir
Bakan Güler: Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir

Bakan Güler: Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 15:29
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan’da MKE AŞ tarafından kurulan Fişek-İmla Montaj Hattı Fabrikası’nın açılışında konuştu. Güler, fabrikanın iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve savunma sanayisi alanında hızla gelişen iş birliğinin somut göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Ortak kazanım temelinde geliştirdiğimiz iş birliklerini sürdürmek yegane amacımızdır” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Güler: Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir
İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi
"İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi"
Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir
"Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir"
2,7 milyar liralık karayolu yatırımı
2,7 milyar liralık karayolu yatırımı
Sumud Filosuna binenler insanlığın tercümanı oldular
"Sumud Filosuna binenler insanlığın tercümanı oldular"
MİT’in ’Mossad’a casusluk’ operasyonunda avukat Dip yakalandı
MİT'in 'Mossad'a casusluk' operasyonunda avukat Dip yakalandı
Türk devletleri arası ticaret 70 milyar dolara ulaştı
"Türk devletleri arası ticaret 70 milyar dolara ulaştı"
Anadolu’da Sumud Filosu’na destek!
Anadolu'da Sumud Filosu'na destek!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
İsrail’in sanal işgal tehdidi!
İsrail’in sanal işgal tehdidi!
İsrail Simud filosuna baskınına tepki!
İsrail Simud filosuna baskınına tepki!
İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi’nde!
İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi'nde!
Semicenk’ten Filistin’e destek: Kerkük Zindanı Harbiye’de yankılandı
Semicenk'ten Filistin'e destek: "Kerkük Zindanı" Harbiye'de yankılandı
Daha Fazla Video Göster