09 Ekim 2025, Perşembe

Bakan Fidan Paris’teki Gazze toplantısına katılacak! Ateşkes sonrası toplantının içeriği değişir mi?

Giriş: 09.10.2025 11:13
Gazze'de tarihi ateşkes anlaşmasının yankıları sürerken, dünya diplomasi trafiği şimdi de Fransa'nın başkenti Paris'e odaklandı. Gazze'nin yeniden inşası ve geleceğinin masaya yatırılacağı uluslararası toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. A Haber muhabiri Ömer Ödemiş, zirve öncesi son gelişmeleri ve beklentileri Paris'ten aktardı. Aydın, zirvenin ana gündeminin Gazze'nin yeniden inşası olduğunu ancak Mısır'da varılan tarihi ateşkes anlaşmasının toplantının seyrini değiştirebileceğini belirtti.
