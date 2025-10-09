Bakan Fidan Paris'teki Gazze toplantısına katılacak! "Ateşkes sonrası toplantının içeriği değişir mi?"

09 Ekim 2025, Perşembe
Gazze'de tarihi ateşkes anlaşmasının yankıları sürerken, dünya diplomasi trafiği şimdi de Fransa'nın başkenti Paris'e odaklandı. Gazze'nin yeniden inşası ve geleceğinin masaya yatırılacağı uluslararası toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. A Haber muhabiri Ömer Ödemiş, zirve öncesi son gelişmeleri ve beklentileri Paris'ten aktardı. Aydın, zirvenin ana gündeminin Gazze'nin yeniden inşası olduğunu ancak Mısır'da varılan tarihi ateşkes anlaşmasının toplantının seyrini değiştirebileceğini belirtti.