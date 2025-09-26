Bakan Fidan: "İsrail haydut bir aktör haline gelmiştir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu marjında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Fidan, "İki acil riskle karşı karşıyayız; Gazze'deki soykırım ve İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak çabaları" dedi. İsrail’in “Büyük İsrail” hayalleriyle bölgede istikrarsızlık yarattığını vurgulayan Fidan, tüm İİT üyelerine ortak tutum çağrısı yaptı. Uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarının durdurulması gerektiğini belirtti. Filistin’in BM üyeliği için yakalanan ivmeye dikkat çeken Bakan, İsrail’in suçlarının uluslararası toplum önünde ifşa edilmesi gerektiğini söyledi. Fidan ayrıca Suriye’nin güvenliği, bölgenin güvenliğinden ayrı düşünülemez dedi. İsrail’in Suriye’deki saldırılarına son verilmesinin hayati olduğunu kaydetti. İslam karşıtı ırkçı söylemlerin arttığına işaret ederek, ortak tepki çağrısı yaptı. Fidan, Batı Trakya’daki Müslüman Türklerin ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarına destek için tüm İİT üyelerini doğrudan temasa davet etti.

