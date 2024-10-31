Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’de Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konular da gündemimizde. Ayrıca teröre karşı gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ediyorum. Bu çok anlamlı.” ifadelerini kullandı.

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