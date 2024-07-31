31 Temmuz 2024, Çarşamba
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Bakan Fidan "İki devletli çözüme gidilmezse savaş bölgede yaygınlaşır"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan yaptığı açıklamada "Soğuk savaş döneminden sonra bölgemizdeki devletler bir birlerine güvenmiyorlar bunu çözmenin tek yolu güvenlik paktı oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.