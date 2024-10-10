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Bakan Fidan Hırvatistan’da Ukrayna zirvesine katıldı

Bakan Fidan Hırvatistan’da Ukrayna zirvesine katıldı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 08:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hırvatistan'a resmi ziyarette bulundu. Dubrovnik'te, "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katılan Bakan Fidan Hırvat mevkidaşı ile de bir araya geldi.
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