Bakan Fidan Hırvatistan’da Ukrayna zirvesine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hırvatistan'a resmi ziyarette bulundu. Dubrovnik'te, "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katılan Bakan Fidan Hırvat mevkidaşı ile de bir araya geldi.

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