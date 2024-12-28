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Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü!

Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.12.2024 18:58
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü. Fidan görüşmesinde PKK/YPG’nin Suriye’de barınmasına izin verilmeyeceğinin altını çok net bir şekilde çizdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için ülkenin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söyledi.

Fidan, Blinken'a ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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