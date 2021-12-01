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Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Giriş: 01.12.2021 16:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Kongre Merkezi'nde görüştü. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile tekrar görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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