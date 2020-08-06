Bakan Çavuoşoğlu'ndan kritik Libya ve Malta toplantısı sonrası flaş açıklama: Doğu Akdeniz'de...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AB'yle ilişkilerimizin bazı üye devletlerce rehin alınmasına izin verilmemeli. Göç konusunda AB sözünde durmalı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.