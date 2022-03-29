Bakan Akar’dan başıboş mayın açıklaması: Mayınlara karşı gerekli önlemleri aldık

Son dakika haberine göre… Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk karasularındaki mayın tehdidine ilişkin konuştu. Tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Bakan Akar, "İhbarları değerlendiriyor ve gereğini yapıyoruz" dedi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ anlattı.

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