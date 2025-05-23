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Bahçeli’den tarihi Başkan Erdoğan açıklaması! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Erdoğan Türkiye’yi siyaset üreten bir noktaya taşıyan bir lider

Bahçeli'den tarihi Başkan Erdoğan açıklaması! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Erdoğan Türkiye'yi siyaset üreten bir noktaya taşıyan bir lider

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 19:39
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan’ın “tekrar aday olma derdim yok” açıklamasına ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesi Sayın Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla sürmelidir” ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan’ın hizmetlerinin her türlü övgünün üzerinde olduğunu belirten Bahçeli'nin açıklamalarını A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, 'Devlet Bey bir kez daha ezber bozuyor. Hakikaten şaşırtıcı ve hakikaten tarihi bir açıklama. Siyaset hayatına geçişimizden bu yana ilk defa buna rastlıyorum. Farklı bir partinin bir genel başkanının cayma hakkı yok gibi tarihi bir açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın tarihimizin belki de Cumhuriyet tarihimizin Atatürk'ten sonra görünmüş ve görebileceği en büyük en önemli makamları görmüş önemli işlere imza atmıştır. En önemli mertebeye ulaşma şansı yakalayan bir aktörden bahsediyoruz. Erdoğan Türkiye'yi siyaset üreten bir noktaya taşıyan bir aktördür. Devlet Bey'in açıklaması gerçekten herkesin üzerinde oturup düşünmesi gereken bir durum.' dedi.
Bahçeli’den tarihi Başkan Erdoğan açıklaması! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Erdoğan Türkiye’yi siyaset üreten bir noktaya taşıyan bir lider
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