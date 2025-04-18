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Bahçeli’den kayyum iddialarına sert tepki: İçimize yuvalanmış şeytanlardır!

Bahçeli’den kayyum iddialarına sert tepki: İçimize yuvalanmış şeytanlardır!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 01:51
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’ye kayyum atanacağı iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi. “Kayyum tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır” diyen Bahçeli, CHP Lideri Özgür Özel’in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik sözlerini de eleştirerek Tekin’e destek verdi. Bahçeli, kalp rahatsızlığı geçiren Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e ise geçmiş olsun dileklerini iletti: “Acil şifalar diliyorum, daha yapacak çok şeyimiz var.”
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Bahçeli’den kayyum iddialarına sert tepki: İçimize yuvalanmış şeytanlardır!
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