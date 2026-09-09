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Deniz Seki evinde şarkı söyledi, paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Deniz Seki evinde şarkı söyledi, paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü

Geçirdiği talihsiz kaza sonrası tedavisi evinde devam eden Deniz Seki, müzikten kopmadı. Ünlü sanatçı, hasta yatağında seslendirdiği şarkıyla sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

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