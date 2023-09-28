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Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'den Ermenilere ağıt! Azerbaycan'a yönelik alçak sözler...

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Giriş: 28.09.2023 17:22
Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası bölgede bulunan Ermeniler şehri terk etmeye başladı. Azerbaycan bölgeyi terk eden Ermenilere hiçbir zorluk çıkarmazken, güvenliklerini sağladı. Ancak buna rağmen Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yaktı. Mesajında Azerbaycan askeri için 'işgalci'diyen Nesin, "Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar" ifadelerini kullandı.
Hilal Nesin’den Ermenilere ağıt!
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