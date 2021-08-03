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Azerbaycan'dan 220 itfaiye eri daha yangın bölgelerine geldi

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Giriş: 03.08.2021 19:33
Güncelleme:03.08.2021 19:34
Yurdun birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele için kardeş ülke Azerbaycan'ın güçlü desteği sürüyor. Yangınlarla mücadele için Bakü'den yola çıkan 220 kişilik itfaiyeci grubu daha Türkiye'ye geldi. İtfaiye erleri, yangınların yoğun yaşandığı Marmaris'te görev alacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Albay Nazar Bağışov, "Yangınların söndürülmesine tam hazırız. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'dan 220 itfaiye eri daha yangın bölgelerine geldi
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