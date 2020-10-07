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Azerbaycan, Ermenistan füzesini böyle imha etti! Sadece A Haber görüntüledi

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Giriş: 07.10.2020 11:36
Güncelleme:07.10.2020 11:38
Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için başlattığı hareket tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede gelişmeleri aktaran A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında ‘Azerbaycan Hava Savunma Sistemi’nin Ermeni füzesini imha ettiği anları ekran taşıdı.
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