Azerbaycan, Ermenistan füzesini böyle imha etti! Sadece A Haber görüntüledi

Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için başlattığı hareket tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede gelişmeleri aktaran A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında ‘Azerbaycan Hava Savunma Sistemi’nin Ermeni füzesini imha ettiği anları ekran taşıdı.