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Azerbaycan, Ermenistan füzesini böyle imha etti! Sadece A Haber görüntüledi
Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için başlattığı hareket tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede gelişmeleri aktaran A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında ‘Azerbaycan Hava Savunma Sistemi’nin Ermeni füzesini imha ettiği anları ekran taşıdı.