Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında 7. günde neler yaşandı?

Ermenistan'ın saldırısına sert yanıt veren Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alabilmek için harekat başlattı. Harekatta 7. gün geride kaldı. Peki cephe hattında son durum nasıl? Azerbaycan ordusu hangi bölgeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak yaşanan sıcak gelişmeleri Karabağ'a en yakın bölge olan Terter'den aktardı.

Ermenistan'ın saldırısına sert yanıt veren Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alabilmek için harekat başlattı. Harekatta 7. gün geride kaldı. Peki cephe hattında son durum nasıl? Azerbaycan ordusu hangi bölgeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak yaşanan sıcak gelişmeleri Karabağ'a en yakın bölge olan Terter'den aktardı.