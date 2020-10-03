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Azerbaycan - Ermenistan çatışmasında 7. günde neler yaşandı?

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Giriş: 03.10.2020 14:23
Güncelleme:03.10.2020 21:12
Ermenistan'ın saldırısına sert yanıt veren Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alabilmek için harekat başlattı. Harekatta 7. gün geride kaldı. Peki cephe hattında son durum nasıl? Azerbaycan ordusu hangi bölgeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak yaşanan sıcak gelişmeleri Karabağ'a en yakın bölge olan Terter'den aktardı.

Ermenistan'ın saldırısına sert yanıt veren Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alabilmek için harekat başlattı. Harekatta 7. gün geride kaldı. Peki cephe hattında son durum nasıl? Azerbaycan ordusu hangi bölgeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak yaşanan sıcak gelişmeleri Karabağ'a en yakın bölge olan Terter'den aktardı.

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