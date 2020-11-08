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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti

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Giriş: 08.11.2020 16:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.

Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

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