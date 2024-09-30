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Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası A Haber'e konuştu

Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 16:01
Güncelleme:30.09.2024 16:01
Geçtiğimiz günlerde işgalci İsrail ordusunun şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Suat Eygi, kızının ardından yaşadıklarını ve duygularını A haber ekibinden Sefer Ayçe ile paylaştı.
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