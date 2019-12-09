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09.12.2019
Ayşe Karaman’ı doktor arkadaşı Özgür Tarhan mı öldürdü?
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın, vücuduna anestezik ilaç verilerek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Uzman Doktor Özgür Tarhan, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ilişkin bilgileri A Haber ekibinden Rüya Akkuş aktardı.
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