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09.12.2019

Ayşe Karaman’ı doktor arkadaşı Özgür Tarhan mı öldürdü?

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın, vücuduna anestezik ilaç verilerek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Uzman Doktor Özgür Tarhan, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ilişkin bilgileri A Haber ekibinden Rüya Akkuş aktardı.
Son dakika: Ayşe Karamanı öldürmekle suçlanan doktor hakim karşısında! Kimse kimseye böyle mesaj atmaz AYŞE KARAMAN'I ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN DOKTOR HAKİM KARŞISINDA! "KİMSE KİMSEYE BÖYLE MESAJ ATMAZ"
Son dakika: Ayşe Karamanın ölümüne ilişkin davada flaş gelişme SON DAKİKA: AYŞE KARAMAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA FLAŞ GELİŞME

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