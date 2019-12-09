Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada flaş gelişme
Son dakika haberine göre Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), ölümüyle ilgili hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan tutuklu sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın yargılandığı dava 7 Ocak 2020 tarihine ertelendi.Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), ölümüyle ilgili hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan tutuklu sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın yargılandığı dava 7 Ocak 2020 tarihine ertelendi.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada erkek arkadaşı olduğu belirtilen tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan ilk kez hakim karşısına çıktı.
BUGÜN GÖRÜLEN DAVA HAKKINDA
Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu yargılanan Tarhan, maktulün babası Adem ve annesi Feride Karaman, taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.Kimlik tespitinin yapıldığı ve iddianame özetinin okunduğu duruşmada sanık savunması alındı ve şikayet talepleri dinlendi.
AVUKATTAN AÇIKLAMA
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin erkek arkadaşı olduğu belirtilen tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan'ın yargılanması öncesi Karaman'ın ailesi ve avukatı basın açıklaması yaptı.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan avukat Tuğba Gültekin Ataman, hukukun gerektiği şekilde işlemesinin çok önemli olduğunu söyledi.
Davanın adil bir şekilde sonlanmasını arzu ettiklerini kaydeden Ataman, "Eğer hukukla kadınlar kendi korumalarını sağlayamazlarsa, deliller toplanmazsa, dosyalara gerekli incelemeler yapılmazsa sanıklar gerekli cezayı almayacaktır. Bu cinayetler devam edecektir." dedi.
Sanık Tarhan'ın Ayşe Karaman'ı ilaç bağımlısı yaptığını iddia eden Ataman, şüphelinin Karaman'a ilaç enjekte ederek öldürdüğünü ileri sürdü.
Baba Adem Karaman, kızının vahşi bir cinayette kurban gittiğini, acısının tarifi olmadığını aktardı.
Kızının davasını sonuna kadar takip edeceğini anlatan anne Feride Karaman ise "Adaletin en güzel şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Dün mezarlıkta Ayşe'ye söz verdim, 'Sen yoksan ben varım, sonuna kadar savaşacağım' dedim. Benim yavrumu vahşice öldüren adamdan hesap sorulmasını istiyorum." diye konuştu.
Kadın derneklerinin temsilcileri de davayı takip edeceklerini ve Karaman'ın katilinden hesap soracaklarını kaydetti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz'da doktor olan Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu iddianame hazırlanmış ve Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.
Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Karaman ile Tarhan'ın yaklaşık 3 yıl önce çalıştıkları özel hastanede tanıştıkları ve zaman zaman Tarhan'ın evinde birlikte kaldıkları anlatılmıştı.
Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komidinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.
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